Nieft engem Foussgänger, dee vun engem Bus ugestouss gouf, sinn och nach 2 Motocycliste gefall an en Auto war accidentéiert. 2 mol war de Samu am Asaz.

Géint 7.45 Auer ass um CR105 Hunnebuer Richtung Recken en Auto accidentéiert.

Nëmme puer Minutte méi spéit ass zu Esch an der Rue des Noyers e Motocyclist mat senger Maschinn gefall.

Kuerz no 8 Auer ass zu Hollerech an der Rue de Bouillon e weidere Motocyclist gefall. Hei huet och de Samu mussen an den Asaz.

Géint 9.20 Auer ass um Sennengerbierg an der Rue du Golf e Foussgänger vun engem Bus ugestouss ginn. Och hei war de Samu am Asaz.

Bei allen Accidenter gouf jeeweils 1 Persoun verwonnt.