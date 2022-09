Dat sot den Energieminister Claude Turmes am RTL-Interview am Kader vu senger Aarbechtsvisitt zu Oslo.

Norwegen wier do e gudde Partner an déi Partnerschaft soll weider ausgebaut ginn.

Norwege géif ganz responsabel mat der Energiekris ëmgoen, huet de Claude Turmes betount. Ënnert anerem war hien zesumme mam Transportminister François Bausch en Dënschdeg op Visitt bei Equinor, de grousse Gasliferant:



"A si hunn hir Gasliwwerungen a Richtung Europa maximal an d'Luucht gesat fir eis ze hëllefen. A beim Stroum ass et sou, datt d'Befierchtung datt hir Waasserkraaftwierker eidel wiere well et net gereent hätt, net wouer ass. Déi si mëttlerweil méi gefëllt, sou datt ech optimistesch sinn, datt Norwegen a Schweden eis hëllefe kéinten, wann et géif knapps gi beim Stroum."



Norwege géif och kloer an d'Richtung vun erneierbaren Energië goen an net just massiv an Off-Shore-Wand investéieren, mä wäert och mat Portugal a Spuenien déi éischt Plaz an Europa sinn, wou grénge Waasserstoff am grousse Stil produzéiert gëtt:



"De François Bausch huet sech mam Findel an eng norwegesch Firma mat akaaft. Déi ware mer besichen an dat gesäit villverspriechend aus. Déi wäerten an Nord-Norwegen wou de Stroum ganz gënschteg ass a vill Waasserkraaft ass, wäerte se dee grénge Waasserstoff hierstellen. A mer sinn och gewuer ginn, wéi dee mat Containerschëffer Richtung Rotterdam an da Richtung Lëtzebuerg kéint kommen."



Dat wier eng gutt Nouvelle fir d'Firmen hei am Land, déi grénge Waasserstoff bräichten, huet de Claude Turmes nach betount.