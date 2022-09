Betriber a Konsumenten erëm beienee bréngen. Dat ass eent vun den Ziler vu "Long Live The Summer", enger Foire, déi dëse Weekend an der Luxexpo ass.

Eng 100 Lëtzebuerger Betriber aus verschiddene Beräicher kënnen hir Produite weisen an zwar ouni datt dat se eppes kascht. D'Stad Lëtzebuerg an d'Chambre de commerce stellen als Haaptsponsore vun dësem Evenement de Betriber d'Stänn zur Verfügung.

Ënnert den Entreprisë sinn der eng ganz Rei, déi hir Produiten déi lescht zwee Joer just online verkaf hunn. No där Kris geet et drëms, deenen dacks nach jonke Betriber e bëssen ënnert d'Äerm ze gräifen. Och en vue vun där nächster Kris. De Generaldirekter vun der Chambre de commerce, de Carlo Thelen:

"Et ass ganz kloer, datt do verschidde Betriber wäerte leiden, anerer manner. Dat hänkt vu Secteur zu Secteur of. D'Betriber wëlle produzéieren, si wëlle verkafen a mir wëllen och elo net all Betrib ëmmer erëm un e Baxter hänken, wéi dat deelweis beim Covid war. Mä bei verschiddenen ass dat onëmgänglech. Do wäerten d'Energiekäschten esou explodéieren, datt een deene muss hëllefen, fir datt se iwwerhaapt kënnen iwwerliewen. Dat ass da bëssen ze vergläiche mat deene Covid-Hëllefen, déi mer haten."

De Carlo Thelen ass dovunner iwwerzeegt, datt déi nächst Méint weider schwéier Zäiten op d'Betriber duerkommen a grad dofir géif ee sech op esou en Evenement wéi "Long Live The Summer" freeën. De Paul Marceul vu Luxexpo - The Box zielt, wat d'Visiteuren erwaart.

"Moud, Second-hand-Moud, Deko, Bijouen, Iessen an Drénken, Planzen. Mir hunn eng riseg Vente vu Planzen. Et ass wierklech e Lifestyle Event."

Geplangt sinn och eng ganz Rei Animatiounen, kreativ Atelieren, Concerten a Stand-up-Comedy.

Op der éischter Editioun waren d'lescht Joer eng 8.000 Visiteuren.

Offiziellt Schreiwes

Le Quetzal revient : Deuxième édition de Long Live The Summer du 9 au 11 septembre 2022

Bonne nouvelle pour les exposants et le public qui le réclamaient : une deuxième édition de Long Live The Summer aura bien lieu du 9 au 11 septembre 2022. La Ville de Luxembourg, la Chambre de Commerce et Luxexpo The Box ont une nouvelle fois joint leurs forces pour l'organiser et donner une suite à cet événement.

Pensé et lancé par les trois partenaires pour soutenir concrètement les commerçants et entrepreneurs locaux dont l'activité a été fortement bousculée depuis 2020, l'événement grand public fonctionne sous un mode innovant.

Ce sont près de 100 boutiques et projets qui peuvent se présenter grâce aux dotations des institutions. On retrouvera sur place des produits lifestyle, mode et déco, des artistes et artisans créateurs, une vente géante de plantes, mais aussi des petits producteurs de boissons ou encore des restaurants proposant de la cuisine du monde entier à venir déguster tout au long des trois jours.

La Ville de Luxembourg, en tant que l'un des deux sponsors principaux aux côtés de la Chambre de Commerce, a retravaillé son concept avec quatre espaces en tout, trois accueillant respectivement des commerçants, des restaurateurs, des designers et un quatrième espace pour se rencontrer ou se détendre.

« Nous montrons en un seul lieu la diversité commerciale des 24 quartiers de la capitale au travers des 50 exposants qui offrent des produits très différents. La Ville se réjouit de reconduire cette initiative avec Luxexpo the Box et la Chambre de Commerce et de pouvoir soutenir les commerçants et les jeunes entrepreneurs qui contribuent tous à l'attractivité et au dynamisme de la ville » déclare Madame Lydie Polfer, bourgmestre de la Ville de Luxembourg.

Monsieur Serge Wilmes, premier échevin responsable en matière de commerce, a précisé : « Grâce à une formule innovante née pendant la pandémie, nous sortons des chemins battus en offrant aux commerçants, restaurateurs et jeunes entrepreneurs de la capitale une nouvelle plateforme pour se faire connaître et la possibilité de proposer leurs produits dans un cadre unique, festif et décontracté. De leur côté, les visiteurs auront un bel aperçu de la mixité commerciale du centre-ville mais aussi des quartiers périphériques.»

La Chambre de Commerce rempile avec l'Offline Market, un carré regroupant une vingtaine de boutiques en ligne qui se présenteront en dur, certaines pour la première fois et la plupart avec des produits inédits.

« Cet espace est une rampe de lancement pour les entreprises en devenir et une plateforme unique de rencontre en face à face avec les clients pour celles qui sont nées sur Internet. Nous les aidons à tester leurs produits et idées vis-à-vis du grand public et leur expliquons nos actions de conseils, d'accompagnement et d'assistance en matière d'entrepreneuriat.. Une participation à l'Offline Market constitue donc une formidable opportunité pour une jeune entreprise de jauger l'intérêt du consommateur pour son produit ou son offre de services » révèle Monsieur Carlo Thelen, Directeur général de la Chambre de Commerce de Luxembourg.

D'ailleurs, la Ville de Luxembourg et la Chambre de Commerce travailleront main dans la main pour proposer d'autres aides aux exposants autour de l'événement Long Live The Summer comme un point info service ou des opportunités de networking et de mise en relation entre commerçants et entrepreneurs pour développer leurs activités.

Toutes ces synergies mises en place chez Luxexpo The Box créent encore plus de valeur et de sens autour de Long Live The Summer.

« Des petites structures sont soutenues par de grandes institutions qui les aident à participer en tant qu'exposants et leur permettent d'accéder à de grands salons avec un public nombreux. Le modèle est innovant et inspirant et d'autres acteurs emboîtent d'ailleurs le pas à la Ville de Luxembourg et à La Chambre de Commerce. Un nouveau modèle est lancé, nous devons maintenant convaincre d'autres institutions pour l'ancrer dans les habitudes. » explique Monsieur Morgan Gromy, CEO de Luxexpo The Box.

Signalons aussi que l'événement fera office de test grandeur nature pour les 70 critères du projet « Green Business Events » du ministère de l'Économie – Direction générale du Tourisme. Dans le cadre de ce projet pilote, Luxexpo The Box bénéficie de l'accompagnement de l'Oekozenter Pafendall pour rendre les événements plus verts et durables.

En plus des 100 stands, de nombreuses animations ont été prévues avec un ciblage des familles et des groupes d'amis. Le programme d'ateliers créatifs, de défilés, de démonstrations sportives, de musique live et de spectacles – intégralement gratuits – se trouve sur le site de l'événement www.llts.lu. L'entrée est également gratuite, mais il faut se munir d'un ticket aussi disponible en ligne.

Communiqué par Luxexpo S.A.