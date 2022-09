Wéinst enger gebrachener Waasserleitung koum et zu Stengefort zu Problemer mat der Drénkwaasserversuergung.

Um 9.30 Auer koum d'Meldung, dass de Problem gréisstendeels behuewe wier. Et kéinten awer lokal nach vereenzelt Stéit betraff sinn, dat just am Duerf Stengefort.