Google Maps weist net nëmmen déi séierst Route vun A op B un, ma neierdéngs och d'Streck mam geréngste Pëtrol- oder Energieverbrauch.

Zanter e Mëttwoch proposéiert d'Plattform Google Maps och zu Lëtzebuerg alternativ Strecken, op deenen ee manner Sprit oder Energie verbraucht. Mat der neier Funktioun kënnen User also tëscht dem séierste Wee oder dee mam geréngste Verbrauch wielen. Esou kënnen Automobiliste sech fir e méi nohaltegt Fueren decidéieren.

Doriwwer eraus kënnen d'Notzer och auswielen, ob et e Bensinner, Diesel, Hybrid oder Elektroauto ass. Esou kann d'Navigatiounsapp d'Sich optiméieren, fir eng entspriechend Streck virzeschloen, op där een nach manner verbraucht. En Diesel-Motor ass an der Reegel méi effizient bei méi héije Vitessen, Hybrid- oder Elektroautoen sinn dogéint am Stau méi effizient.

Ënnert anerem a Kooperatioun mat verschidden Institutiounen a Fuerschungszenter, wéi der Europäescher Ëmweltagence an dem National Renewable Energy Laboratory an den USA, goufen Donnéeë gesammelt, fir d'ëmweltfrëndlech Strecke festzeleeën. Nieft de Motore spille Facteure wéi d'Steigung vun der Strooss, Verkéiersmuster an d'Vitesslimitatiounen eng Roll bei der Berechnung vun der "nohalteger Streck".

Mat der Funktioun wëll Google et erméigleche bis zu enger Millioun Tonnen CO2-Emissioune pro Joer ze spueren, woufir all Joer méi wéi 200.000 Autoen aus dem Verkéier gezu misste ginn.

Nieft Lëtzebuerg ass d'Funktioun fir dat ëmweltfrëndlecht Fueren a bal 40 weideren europäesche Länner iwwer Google Maps op Android, iOS, Android Auto a CarPlay verfügbar.

Schreiwes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Google Maps lance des itinéraires éco-responsables au Luxembourg : optimisez votre consommation de carburant, économisez de l'argent et réduisez vos émissions de CO2

7 septembre 2022 -

En plus d’indiquer les itinéraires les plus rapides de A à B, Google Maps propose désormais également l'itinéraire le plus économe en carburant ou en énergie. Les utilisateurs peuvent alors facilement comparer deux itinéraires en fonction du carburant, de l'énergie ou du temps.

En outre, Google Maps offre aussi aux conducteurs la possibilité de sélectionner le type de moteur de leur véhicule (essence, diesel, hybride ou électrique). Grâce à ces informations, l'application de navigation peut ainsi optimiser ses recherches afin d’être encore plus précise, et de proposer un itinéraire consommant encore moins de carburant ou d'énergie. Par exemple, les moteurs diesel sont généralement plus efficaces à grande vitesse que les moteurs à essence ou à gaz. Les véhicules hybrides et électriques quant à eux sont plus performants dans les embouteillages.

Par ailleurs, un aperçu complet des options de déplacement durable autres que la voiture sont disponibles dans Google Maps, telles que la marche, le vélo ou les transports publics.

Calculer des itinéraires écologiques

Les routes éco-responsables ont notamment été définies en étroite collaboration avec divers institutions et centres de recherche dont le National Renewable Energy Laboratory aux États-Unis, ainsi que les données de l'Agence européenne pour l'environnement. En associant les informations récoltées des tiers aux tendances de conduite tirées de Google Maps, des modèles avancés d'apprentissage automatique ont été développés, lesquels sont entraînés aux types de moteurs les plus populaires dans une région donnée. Par ailleurs, ils examinent également les facteurs qui influencent la consommation de carburant ou les émissions de CO2, tels que la consommation moyenne des véhicules, la pente de la route, les schémas de circulation, ou encore le type de route et la limitation de vitesse.

Économiser 1 million de tonnes de CO2 par an

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les véhicules en circulation représentent aujourd'hui plus des trois quarts des émissions de CO2 liées au transport. Grâce à la fonction de Google Maps, Google compte économiser jusqu'à un million de tonnes d'émissions de carbone par an, soit l'équivalent de plus de 200 000 voitures retirées de la circulation chaque année.

La fonctionnalité de trajets durables est désormais disponible au Luxembourg et dans près de 40 autres pays d'Europe via Google Maps sur Android, iOS, Android Auto et CarPlay.

Le déploiement optimal peut néanmoins prendre quelques semaines.