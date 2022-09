D'Verhandlunge fir de Remboursement vun der Psychotherapie sinn op en neits gescheitert, CNS a Federatioun vun de Psychotherapeute si sech net eens ginn.

Den Haaptproblem wier bei den Tariffer, sot de Christian Oberlé, President vun der CNS e Mëttwoch de Moien am RTL-Interview. Bei der Konventioun an de Leeschtungen hätt een nach net all Detail gekläert, ma a sengen Ae wier ee sech awer prinzipiell eens gewiescht. D'Gesondheetskeess hat 120 Euro d'Stonn proposéiert, d'Fapsylux 185 Euro. Vun do aus wier een net méi viru komm, sou de Christian Oberlé.

"Mir hu jo och elo net gesot, domat wier elo de ganze Prozess blockéiert. Mir hunn eis Argumenter, si hunn hir Argumenter, mir hu gemierkt, dass do dat néidegt Versteesdemech net do ass fir d'Argumenter vun där anerer Partei, mir kënnen hir net novollzéien, si warscheinlech eis och net an dat ass dofir, dass mer elo gesot hunn, da musse mer de Prozess ofbriechen, mir mussen dat do an d'Hänn vun engem leeën, deen dat ka vu bausse kucken an déi Saachen evaluéieren an dann eng Propositioun maachen. Dat heescht mir ginn eigentlech de Prozess sou ze soen aus der Hand."

Domat wier ee gewëssermoossen an Neiland, Mediatiounen hätt een zwar schonn dacks gehat, ma bis ewell nach net bei Verhandlunge mat enger neier Beruffsgrupp. Bei der Gesondheetskeess wier op alle Fall nach e bësse Sputt no uewe bei den Tariffer.

"Mir si sécher net an enger Logik, wou den Apel kann duerch 2 gedeelt ginn, mee mir hunn och e Minister, dee sech mat deem do Thema befaasst, de Minister kennt d'Logik vun der Nomenclature, hie kennt d'Tariffer vun deenen aneren, fir mech wier hien natierlech och elo an enger Positioun, wou hie selwer och nach eng Kéier eng Meenung op d'mannst kéint soen, mee da geet et haaptsächlech duerno drëm d'Prozedur sou fest ze leeën, dass mer sou séier wéi méiglech zu engem Remboursement kommen."

An eng Reaktioun vum Minister Hagen, der Fapsylux a weider politesch Stellungnamen héiert Dir den Owend am Journal.