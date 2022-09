Der Police waren en Dënschdeg am Nomëtteg zwee Abréch an Haiser an der Rue des Caves zu Gréiwemaacher gemellt ginn. Den Täter gouf kuerz drop festgeholl.

An der selwechter Strooss gouf eng verdächteg Persoun vun de Beamten ugetraff, bei där bei der Kontroll eng Partie Géigestänn fonnt goufen, déi den Abréch zougeuerdent konnte ginn an doropshi séchergestallt goufen. Op Uerder vum Parquet koum de Verdächtege e Mëttwoch virun den Untersuchungsriichter.