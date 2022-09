MeteoLux huet fir en Donneschdeg keng Alerte erausginn. Et ass awer mat Reen a méiglechen Donnerwieder ze rechnen.

Am Norde vum Land kënnt et ëmmer nees zu Schaueren, déi awer séier a Richtung Däitschland zéien. Am Fall vun Donnerwieder gëtt MeteoLux Wandvitesse mat 50 bis 60 Kilometer an der Stonn un.

MeteoLux huet fir dat ganzt Land vun e Mëttwoch um 21 Auer bis en Donneschdeg um 7 Auer eng Alerte jaune erausginn.

PDF: D'Dokument vu MeteoLux mat allen Detailer