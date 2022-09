D'Federation des Artisans hätt gär, dass d'TVA op alles, wat mam energesche Sanéieren ze dinn huet, soll erofgesat ginn.

An der Äntwert op eng parlamentaresch Fro hat d'Regierung viru Kuerzem confirméiert, dass d'TVA bei Photovoltaik-Anlagen fréistens fir Neijooschdag 2023 vu 17 op 3% wäert erofgoen. Dat wier zwar ze begréissen, heescht et an engem Schreiwes vun der Handwierker-Federatioun, mä dat misst direkt geschéien, well d'Demande soss riskéiert anzebriechen, well d'Clienten natierlech ofwaarden, fir dann d'nächst Joer besser ewechzekommen.

Den Ausbau vun erneierbarer Energie sollt doduerch net verschleeft ginn.

Schreiwes

3 Prozent TVA auf Photovoltaikanlagen : Der gute Zeitpunkt ist JETZT

In der Antwort auf eine parlamentarische Frage, bestätigte die Regierung, dass für Photovoltaikanlagen über eine Absenkung der Mehrwertsteuer von 17 auf 3 Prozent nachgedacht werde. Dies aber erst frühestens ab dem 1. Januar 2023.

Dieser Schritt ist begrüssenswert, müsste jedoch jetzt sofort in Angriff genommen werden, ansonsten die Nachfrage riskiert einzubrechen, da die Kunden erst einmal abwarten werden um von der günstigeren Mehrwertsteuer zu profitieren.

Um den Ausbau erneuerbaren Energien unter den jetzigen Umständen nicht unnötig zu verschleppen, schlägt die Fédération des Artisans eine unverzügliche Absenkung der Mehrwertsteuer auf alle Massnahmen vor, die der energetischen Sanierung dienen.

TVA à 3 % sur les installations photovoltaïques : le bon moment est MAINTENANT

En réponse à une question parlementaire, le gouvernement a confirmé qu'une baisse de la TVA de 17 à 3 % était à l'étude pour les installations photovoltaïques. Mais cela ne se ferait au plus tôt à partir du 1er janvier 2023.

Cette mesure est pertinente, mais il faudrait s'y atteler dès maintenant, sinon la demande risque de s'effondrer, car les clients risquent d’attendre la mise en place du taux réduit. Afin de ne pas retarder inutilement le développement des énergies renouvelables, surtout dans le contexte actuel, la Fédération des Artisans proposes une baisse immédiate de la TVA sur toutes les mesures qui servent à la rénovation énergétique.