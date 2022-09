Déi brittesch Monarchin an hire Mann goufen am November 1976 vun der deemoleger groussherzoglecher Koppel empfaangen.

E puer Joerzéngten ass et hier, dass déi brittesch Kinnigin Elizabeth II. an de Prënz Philip op Lëtzebuerg gereest sinn. Si goufen deemools vum Grand-Duc Jean an der Grande-Duchesse Josephine Charlotte empfaangen. Um Programm vun hirer Visitt stoungen ënnert anerem nach d'Festung vun der Stad Lëtzebuerg, d'Stolwierk zu Déifferdeng a kuerz Ausflich an d'Stied Iechternach an Esch/Uelzecht.