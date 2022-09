E Mann aus Eritrea dierf net bei senger Famill an engem Foyer wunnen, well hien de Flüchtlingstatus an Italien huet a keen Titre de séjour zu Lëtzebuerg.

"Ech wëll just fir meng Kanner a meng Fra do sinn" - dat ass d'Ausso vun engem 39 Joer alen Eriträer, deen am Januar op Lëtzebuerg komm ass, allerdéngs net bei senger Famill logéieren dierf, déi am Foyer am Mariendall ënnerbruecht ass. Eng Situatioun, déi d'ASBL Passerelle kennt, fir déi et och Erklärunge ginn, déi allerdéngs fir déi Betraffen ze wënschen iwwreg loossen.

Wa Flüchtlingsfamillje vunenee getrennt sinn / Reportage Claudia Kollwelter

Den Tesfazgi ass Enn Januar zu Lëtzebuerg ukomm, war virdrun an Italien, wou hie och de Statut als Refugiée krut. A genee dofir huet en och kee Recht op eng Plaz am Foyer, an deem seng dräi Kanner a seng Fra, déi am zweete Mount schwanger ass mat Zwillingen, logéiert sinn. D'Marion Dubois vun der Asbl Passerelle erkläert:

De Ministère erlaabt de Regroupement familial, se dierfen also op Lëtzebuerg kommen. Just, datt an dëse Fäll d'Leit schonn de Refugiésstatut hunn oder d'Protection international enzwousch anescht an der Europäescher Unioun. An doduerch dierfe se keng nei Demande hei am Land maachen, well déi soss irrecevabel wier. Se dierfen also och net an d'Foyeren, well déi just fir d'Demandeur de protection international sinn a Beneficiairen. Dës Leit kommen also mat enger temporärer Autorisation de sejour un, dee mat engem Titre de séjour ersat muss ginn. Mä fir deen ze kréien, muss ee sech op der Gemeng umellen an eng Adress hunn.

Ouni Adress also keen Titre de séjour, an ouni Titre de séjour feelen de Leit Rechter, wéi d'Recht op eng Aarbecht.

Et schéngt also wéi en Däiwelskrees. A genee doran ass den 39 Joer alen Eriträer, dee kee Logement huet, zum Deel op der Strooss wunnt, gesondheetlech Problemer zanterhier huet a sech virun allem ëm seng Kanner a Fra këmmere wëll.

Fir d'Marion Dubois gëtt et fir dës Fäll sécherlech keng Wonnerléisung, mä well et awer just puer eenzel Fäll wieren, kéint een hinnen an hiren Aen awer den Accès erlaben.

Oder an de Fäll, wou de Papp eng temporär Léisung wéi eng Co-Locatioun fënnt, datt een him dann en Titre de séjour gëtt an eng effektiv e Familljeliewe lieft. Well dat ass d'Positioun vun der Direktioun vun der Immigratioun. Mä wann een eng kleng Recherche a puncto Jurisprudenz mécht, stelle mer fest, datt den europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter schonn an den 80er Jore sech driwwer ausgedréckt huet, wat et heescht, en effektiivt Familljeliewen ze féieren, an ob ee wierklech déi nämmlecht Adress dofir muss hunn.

Fir verschidde Familljen hätt ee Léisungen fonnt, well entweder eng Sozial- oder eng Privatwunneng fir se fonnt gouf, dat géif awer nach laang net fir jidderee gëllen, huet d'Marion Dubois nach ënnerstrach.

Vu Säite vum Office national de l'accueil, kuerz ONA, krute mer op en Neits gesot, datt een aus Dateschutzgrënn net iwwer eenzel Fäll kommunizéiere kéint.