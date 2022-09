Vun 10 fir 4 e Samschdeg de Moien un gouf et eng gréisser Stroumpann bei Creos.

Dat hat den Netzbedreiwer Creos op sengem Internetsite matgedeelt.

Wéi RTL op Nofro hin, vun engem Responsabelen vu Creos matgedeelt krut, gouf et hënt aus ongekläerte Grënn eng duebel Kabel-Pann zu Diddeleng op zwee verschiddene Kabelsträng.

Eng weider méi kleng Kabel-Pann gouf et nach am Norden an de Gemengen Ell, Réiden a Rammerech.

Iwwerall gouf de Problem um kuerz no 8 Auer geléist an d'Stéit hunn nees Stroum.

Hei den offizielle Communiqué vun der Creos

Interruption de l'alimentation électrique dans le réseau de Dudelange, Kayl et dans la région de Redange

Vers 04h00 ce matin, une panne sur un câble moyenne tension a causé l’interruption de fourniture de nombreux clients à Dudelange et Kayl. Lors des manœuvres de réalimentation, une deuxième panne s’est déclarée sur un autre câble moyenne tension, ce qui a rendu nécessaire la réparation immédiate du câble endommagé, prolongeant ainsi la durée de la panne. Vers 08h30 tous les clients étaient de nouveau réalimentés.

Une panne moyenne tension supplémentaire s’est produite ce matin vers 07h20 dans la région Redange-Ell-Colpach. Nos équipes sont sur place et l’alimentation a été rétablie vers 08h30.

La cause exacte de la panne n’a pas encore été établie à ce moment. Creos s’excuse auprès de tous les clients concernés pour les désagréments causés par ces incidents.