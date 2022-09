Géint 3 Auer war den alkoholiséierte Chauffeur hei ënnerwee. De Permis war hien no der Kontroll lass.

E Freideg den Owend goufen dann zu Heischent an am Pommerlach op Tankstelle Alkoholfläsche vun 2 Persoune geklaut. Mat Hëllef vun Zeien an de Kamerabiller konnt d'Police béid Persoune séier fannen a kontrolléieren. D'Fläschen déi geklaut goufen, goufe confisquéiert an eng Plainte gouf gemaach.

Géint Mëtternuecht gouf d'Police dann e Freideg op Stadbriedemes geruff, dat wéinst haislecher Gewalt. E Mann hat seng Fra geschloen. Do ukomm, huet de Mann sech relativ séier aggressiv verhalen an ass op d'Beamten lassgaangen. Hie gouf festgeholl a koum op der Police-Büro. Kuerz drop gouf hien op Uerder vum Parquet festgeholl a koum virun den Untersuchungsriichter.