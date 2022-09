An der Rue Denis Netgen waren e Samschdeg de Moien géint 8.40 Auer zwee Autoen net laanschtenee komm.

An an der Spidolsstrooss zu Esch gouf et e Brand an enger Kummer. Dat war kuerz no 6.30 Auer. Heibäi gouf glécklecherweis kee verwonnt.