Le ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région et le ministère de la Santé annoncent que la réserve sanitaire créée dans le cadre de la pandémie COVID-19 est désormais ouverte/élargie au personnel encadrant du secteur «personnes âgées» (auxiliaires de vie, aides socio-familiales et aides senior, ainsi que toutes professions assimilées) ;

à toute personne, qu’elle soit étudiant(e), en activité ou retraité(e) et à tout type de profession. Lors de la pandémie COVID-19 il s’est avéré que les besoins en volontaires ne se limitaient pas au seul secteur de la santé et des soins. Le secteur des personnes âgées aussi était fortement concerné par les mesures sanitaires, provoquant l’isolation partielle des occupants et une surcharge de travail du personnel dans les structures dédiées. C’est donc pour réduire la charge administrative et organisationnelle et pour permettre au personnel de santé de se recentrer sur leur métier de cœur que les professions d’encadrement mais également toutes autres professions sont invitées à joindre la réserve sanitaire. Toute personne, qu’elle soit étudiant(e), en activité ou retraité(e), pourra dès maintenant s’inscrire à la réserve sanitaire via les sites govjobs.lu ou guichet.lu - sans besoin d’authentification par produit LuxTrust. L’inscription à la réserve ne comporte aucune obligation - les volontaires décident au cas par cas et selon leurs disponibilités s’ils acceptent la mission proposée, qui peut donner lieu à un contrat ou une convention. Les professionnels de santé et de soins sont bien évidemment toujours invités à joindre - à moins de l’avoir déjà fait lors de la première vague: dans ce cas une nouvelle inscription n’est pas nécessaire. Envie de mettre vos capacités à profit? Envie de vous sentir utile et valorisé? Joignez la réserve sanitaire du gouvernement! Die Gesundheitsreserve der Regierung wird für das Betreuungspersonal des Seniorensektors sowie für die breite Öffentlichkeit erweitert (12.09.2022) Das Ministerium für Familie, Integration und die Großregion und das Ministerium für Gesundheit geben bekannt, dass die im Rahmen der Pandemie COVID-19 geschaffene Gesundheitsreserve nun auch für folgende Personengruppen geöffnet/erweitert wurde: für das Betreuungspersonal im Seniorensektor (Pflegehelfer/innen, Sozial- und Familienhelfer/innen, Seniorenhelfer/innen sowie alle gleichgestellten Berufe)

für alle anderen Personen, unabhängig davon, ob sie studieren, arbeiten oder in Rente sind, und für alle Arten von Berufen. Während der COVID-19-Pandemie stellte sich heraus, dass der Bedarf an Freiwilligen nicht nur auf den Gesundheits- und Pflegesektor beschränkt war. Auch der Seniorenbereich war stark von den Gesundheitsmaßnahmen betroffen, was zu einer teilweisen Isolierung der Bewohner und einer Überlastung des Personals in den entsprechenden Einrichtungen führte. Um den Verwaltungs- und Organisationsaufwand zu verringern und dem Gesundheitspersonal die Möglichkeit zu geben, sich wieder auf ihren eigentlichen Beruf zu konzentrieren, sind daher neuerdings Betreuungsberufe, aber auch alle anderen Berufsgruppen aufgerufen, sich der Gesundheitsreserve anzuschließen. Jede Person, ob Student/in, Berufstätige/r oder Rentner/in, kann sich ab jetzt über die Websites govjobs.lu oder guichet.lu für die Sanitätsreserve anmelden - ohne Authentifizierung durch ein LuxTrust-Produkt. Die Anmeldung zur Reserve ist mit keinerlei Verpflichtung verbunden - die Freiwilligen entscheiden von Fall zu Fall und je nach Verfügbarkeit, ob sie den vorgeschlagenen Auftrag annehmen, der zu einem Arbeitsvertrag oder einer Vereinbarung führen kann. Gesundheits- und Pflegefachkräfte sind natürlich weiterhin eingeladen, sich einzuschreiben - es sei denn, sie haben dies bereits anlässlich der ersten Welle getan: In diesem Fall ist eine erneute Anmeldung nicht erforderlich. Haben Sie Lust, Ihre Fähigkeiten einzubringen? Haben Sie Lust, sich nützlich und wertgeschätzt zu fühlen? Schließen Sie sich der Gesundheitsreserve der Regierung an! The government's health reserve is now open to senior citizens' support staff and the general public(12.09.2022) The Ministry of Family Affairs, Integration and the Greater Regionand the Ministry of Health announce that the health reserve created in the context of the COVID-19 pandemic is now open/expanded to staff working in the senior domain (home helps, social and family assistants and senior assistants, as well as all related professions)

to any person, whether student, working or retired, and to any type of profession. During the COVID-19 pandemic it became clear that the need for volunteers was not limited to the health and care sector. The senior domain was also heavily affected by the sanitary measures, resulting in partial isolation of the occupants and an increased workload for the staff in the dedicated structures. In order to reduce the administrative and organisational burden and to allow health care staff to focus on their core business, the support staff but also all other professions are invited to join the health reserve. Any person, whether a student, a working person or a retired person, will as of now be able to register for the health reserve via the websites govjobs.lu or guichet.lu - without the need for authentication by LuxTrust product. The registration is not associated with any obligation : volunteers decide on a case-by-case basis and according to their availability whether to accept the proposed mission, which may lead to a contract or an agreement. Health and care professionals are of course always invited to join - unless they have already done so during the first wave, in which case a new registration is not necessary. Want to put your skills to good use? Want to feel useful and valued? Join the Government Health Reserve!