Den Educatiounsministère huet de Méindeg de Moien d’Zuele fir d’Schoulrentrée 2022/2023 matgedeelt.

Dëst Joer gëtt mat 60.500 Schüler am Fondamental gerechent, also eng gutt 1.000 méi ewéi virun engem Joer. Fir si ginn et ronn 6.650 Enseignanten (85% Beamten).

Am Secondaire gi sech 51.400 Schüler erwaart, bal 2.000 méi ewéi fir déi lescht Rentrée. D’Lycéeën ziele 5.265 Enseignanten, dovunner sinn der 68% Beamten.

PDF: Hei fannt Dir d'Zuele vum Educatiounsministère