Och um Geriicht ass nees Rentrée. E puer grouss Prozesser stinn un. Net op alle steet awer schonn en Datum.

Rentrée um Geriicht / Rep. Diana Hoffmann

War et Noutwier oder hätt de Polizist och en anere Moyen gehat? Dëser Fro wäert d'Geriicht an 2 Wochen nogoen an der Affär ëm déi déidlech Schëss, déi e Polizist viru bal 4 an engem hallwe Joer op en Auto ofginn huet. De Chauffeur hat net op d'Stoppzeeche vun dem Polizist reagéiert a säi Gefier a Richtung vun dësem beschleunegt. De Virworf géint de Polizist, dee viru Geriicht steet, ass virsätzlechen Doudschlag a Kierperverletzung. De Prozess geet de 27. September un a wäert iwwer e puer Woche goen.

De 27. Oktober wäert an enger anerer Affär, an déi Poliziste verwéckelt waren, en Urteel falen. Um Lausduer am Norde vum Land hate sech 2 Policegefierer an der Nuecht op de 14. Abrëll 2018 wärend enger Course-poursuite ze packe kritt. De Prozess war am Juli. Ugeklot waren de Chauffeur, dee sech der Policekontroll entzunn hat, an ee Polizist.

E weidere Prozess, fir deen et nach keen Datum gëtt, ass deen an der sougenannter Affär Dieschbourg/Traversini. Der fréierer grénger Ëmweltministesch gëtt virgehäit, hire fréiere Parteikolleeg bevirdeelegt ze hunn. Datt d'Carole Dieschbourg awer mol ka gehéiert ginn, muss d'Chamber fir d'éischt mol de gesetzlecher Kader an d'Rei maachen. D'Proposition de loi wier prett, a géing nächsten Dënschdeg der Justiz- souwéi och der Instanzekommissioun virgeluecht ginn, confirméiert de President vun der Justizkommissioun Charles Margue.

Déi fréier Direktesch vun der Crèche Léif Léiwen zu Bouss muss sech dann Enn Oktober viru Geriicht veräntwerten. D'Eltere vun de Kanner haten hei Enn 2017 Faiten denoncéiert, wéi zum Beispill, datt d'Kanner gezwonge goufen, Saachen z'iessen, déi se net wollten. De Parquet hat hei eng Enquête lancéiert.

De 6. Dezember geet de Prozess géint fréier an aktuell Clt-Ufa-Mataarbechter un. D'Fro, déi sech hei stellt, ass ob e Reportage, deen op RTL-Tëlee Lëtzebuerg gelaf ass, Faiten net richteg duergestallt huet. De Reportage hat zu der Entloossung vum deemolege Mudam Direkter Enrico Lunghi gefouert, deen doropshin eng Plainte géint 4 Persoune gemaach hat. De Prozess ass op 3 Deeg ugesat.

E weidere gréissere Prozess, op deem nach keen Datum steet, ass dann de Bommeleeër Prozess.