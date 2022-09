Am Lokale gouf et en Accident mat engem Blesséierten en Dënschdeg géint 1.20 Auer zu Rodange, wou en Auto an e Potto gerannt ass.

Nieft de lokale Secouriste waren och de Samus-Noutdokter an d'Leit vum Support psychologique op der Plaz. Schonn am Feierowendtrafic e Méindeg den Owend war de Samu zu Sandweiler gefuerdert, wéi e Moto an en Auto sech ze paken kruten. Kuerz no 18 Auer sinn zu Péiteng zwee Autoen net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.