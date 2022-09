Le ministre de l’Économie, Franz Fayot, et la CEO de l’agence nationale d’innovation Luxinnovation, Sasha Baillie, ont présenté, en date du 13 septembre 2022 lors d’une conférence de presse, la plateforme dénommée e-Holzhaff. Cette place de marché (marketplace) digitale vise à faciliter la mise en relation de l’offre et de la demande des acteurs relevant du secteur du bois optimisant ainsi la chaîne de valeur. Disponible en langues allemande et française, l’outil s’adresse également aux acteurs de la filière bois de la Grande Région. Sur le site e-Holzhaff, les utilisateurs ont la possibilité de consulter et de publier des annonces pour proposer ou demander des produits [bois rond (grume de bois ou lot de bois), des types feuillus (hêtre, chêne, bouleau, érable, etc.) ou résineux (pin, douglas, épicéa, mélèze)] et des services (transport, sciage, séchage, stockage, abattage). L'accent est mis sur la première étape de transformation, c’est-à-dire la fourniture de bois rond à l'industrie de transformation du bois, qui en tire alors du bois de construction. La plateforme digitale s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux associations diverses et aux personnes privées. À terme, l’objectif est de compléter la plateforme avec d’autres fonctionnalités. Lancé par le Luxembourg Wood Cluster de Luxinnovation et le ministère de l’Économie, l'outil a été conçu en étroite collaboration avec et sur demande des acteurs publics et privés du terrain. «Nous nous sommes appuyés sur un groupe d’experts regroupés au sein du Cluster Advisory Group, composé des représentants des entreprises-clés du secteur, de la recherche publique et des ministères», explique Sasha Baillie. «Nous avons ainsi pu définir une approche qui puisse répondre aux besoins des futurs utilisateurs. Il n’existe pas d’autres places de marché digitales comparables dans la Grande Région, qui visent à la fois les fournisseurs et les consommateurs de bois.» Au Luxembourg, la surface forestière couvre plus d’un tiers du territoire. Le secteur national du bois représente 1.285 entreprises (dont 98% de PME, parmi lesquelles les trois quarts emploient moins de 10 salariés) qui occupent environ 19.000 personnes. Le pays compte plus de 14.000 propriétaires privés d’espaces forestiers et plus de la moitié – 54% – des forêts appartient au secteur privé. L’offre de bois est, ainsi, très fragmentée, avec de petits volumes qui sont difficiles à revendre sur le marché classique. «La création de cette place de marché digitale e-Holzhaff a pour but d’aider à valoriser le bois disponible dans le pays, tout en soutenant les transformateurs de bois dans leur souhait d’utiliser des matériaux régionaux», a déclaré le ministre de l’Économie, Franz Fayot. Winfried Von Loë de l’Association Lëtzebuerger Privatbësch a indiqué: «E-Holzhaff est une vraie chance pour les petits propriétaires qui ne disposent généralement que de petits volumes. Cette plateforme permet un véritable élargissement de l’offre et de la demande.» Corinne Brever, administratrice déléguée de la Scierie Bois Brever SA, a ajouté: «Cette plateforme donne un aperçu général de l’ensemble du marché. Elle va soutenir le développement de la filière et la volonté de construire de manière écologique avec du bois régional, en apportant plus de transparence sur ce qui existe sur le marché.» Mark Weber, administrateur délégué de Steffen Holzbau SA, a précisé: «Il s’agit d’une étape importante dans la mise en relation de tous les acteurs locaux et régionaux. Cela va améliorer la chaîne de valeur de l’ensemble de la filière bois.» Après une première phase-pilote, une évaluation du site est prévue afin de déterminer si d’autres fonctionnalités doivent être ajoutées, comme la possibilité de transactions financières directes via la plateforme. Lien utile:

https://www.e-holzhaff.lu/