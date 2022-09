Alors que les vendanges battent le plein, Claude Haagen, ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, a visité aujourd’hui, le 13 septembre 2022, les vignobles à Wellenstein. À cette occasion, Claude Haagen a donné un coup de sécateur aux côtés des vignerons et a échangé avec les représentants de l’Organisation professionnelle des vignerons indépendants ASBL, des Domaines Vinsmoselle, de la Fédération luxembourgeoise des vins et spiritueux et de l’Institut viti-vinicole pour avoir une première appréciation du millésime 2022. Des vendanges historiquement précoces, un excellent millésime Si l’année a été marquée par des périodes de sécheresse et de chaleur extrêmes et un déficit hydrique allant jusqu’à 400 mm le long de la Moselle, les vignerons se montrent néanmoins satisfaits des vendanges. En effet, l’ensoleillement radieux a renforcé la maturation des raisins et se répercute au niveau de leur couleur et de leur goût. La chaleur a accéléré le développement des vignes et a avancé le début des premières vendanges de crémant à la semaine du 22 août, date historiquement précoce en comparaison avec les années passées où les premières grappes ont été vendangées autour du 22 septembre, en moyenne. Le millésime 2022 s’annonce excellent, fruité et gouleyant, avec des teneurs en alcool plus élevées que d’habitude. Les quantités seront cependant plus faibles en raison de la sécheresse. Les premiers «Fiederwäissen» sont déjà dans les caves et démontrent le potentiel du millésime 2022. Les raisins utilisés pour la production du Crémant de Luxembourg et des vins hauts de gamme sont vendangés manuellement. Cette année, les vignerons travaillent avec environ 1.000 saisonniers dont la plupart viennent des pays voisins et de l’Est, et certains ont été mobilisés à travers l'ADEM et l'Institut viti-vinicole (IVV), qui ont reconduit leur collaboration de recrutement au service des entreprises viticoles et des demandeurs d’emplois. Claude Haagen a félicité les viticulteurs pour leur excellent travail: «Je suis heureux de partager le pic des vendanges avec nos vignerons et fier de savoir qu’en dépit d’une sécheresse historique, le millésime 2022 s’annonce excellent! La viticulture fait partie des grandes traditions entrepreneuriales, sociétales et festives luxembourgeoises. Les vins et crémants luxembourgeois n’ont cessé de se diversifier et de s’orienter vers l’excellence. La qualité de nos caves est appréciée par une clientèle fidèle à la recherche de vins fins issus de circuits courts et personnalisés.» Viticulture résiliente, innovatrice et nouveaux cépages Claude Haagen a aussi salué l’esprit d’innovation et l’expertise de l’Institut viti-vinicole (IVV) qui œuvre au service d’une viticulture en pleine évolution et qui conseille les vignerons, notamment en testant le développement de nouveaux cépages en accord avec la nouvelle donne climatique. Dans les vignobles expérimentaux de l’IVV, des cépages très thermophiles issus des régions méridionales ont atteint cette année leur maturation, à savoir le cépage Primitivo d’origine italienne, le Touriga Nacional issu du Portugal, le Tempranillo d’Espagne ainsi que le Syrah caractéristique des Côtes du Rhône. Enfin, le ministre souligne la bonne coopération entre l’Institut viti-vinicole et le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) au niveau de projets de recherche visant à rendre la production viticole plus durable et plus résiliente au changement climatique. En 2023, un nouveau vignoble d’expérimentation avec des porte-greffes méridionaux plus résistants à la sécheresse sera lancé. Un deuxième projet de recherche vise à évaluer le moment optimal pour vendanger les raisins de crémant.