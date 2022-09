Den Nationale Wiederdéngscht huet en Avis de pluies fir dat ganzt Land bis e Mëttwoch den Owend 23:59 Auer erausginn.

Bis zu 40 Liter Reen de Metercarré kënne bannent 24 Stonnen erofkommen. Weider mellt Meteolux, dass et bis an d'Moiesstonnen era reene wäert an dann nach emol am fréie Mëttwochowend.