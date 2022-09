En Accident gouf et dann op der A6, woubäi eng Persoun blesséiert gouf.

De CGDIS mellt zwee Blesséierter bei engem Feier en Dënschdeg den Owend géint 19.30 Auer op der Simmerschmelz.Op engem Camping hunn en Auto an eng Roulotte gebrannt.

An op der Areler Autobunn ass an der Nuecht op e Mëttwoch tëscht Capellen an dem Briddel en Auto an d'Leitplanken gerannt. Dobäi gouf eng Persoun verwonnt.