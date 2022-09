Wéi MeteoLux matdeelt, kann et e Mëttwoch de ganzen Dag iwwer zu staarkem Reen kommen. Et gi sech tëscht 20 a 40 Liter op de Metercarré erwaart.

De nationale Wiederdéngscht huet eng Warnung fir e Mëttwoch erausginn, wéinst dem villen an deels intensive Reen, deen annoncéiert ass. Bis an den Owend era kéinte plazeweis bis zu 40 Liter op de Metercarrée erofkommen.

Wéi et vu Kachelmann Wetter heescht, wäert et am Laf vum Moien wéi och am spéiden Nomëtteg kräfteg reenen. Lokal ass dann och mat Donnerwieder a vereenzelter staarker Loft ze rechnen, dat bei Temperaturen tëscht 19 an 23 Grad, un der Musel kann et esouguer op 25 Grad klammen.

An der Nuecht sinn dann och nees vereenzelt Schaueren an deels Donnerwieder z'erwaarden, vun en Donneschdeg de Moien u wäert de Reen sech awer lues a lues verzéien.

