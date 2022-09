Den neisten Zuele vum Statec no ass am zweeten Trimester de PIB hei am Land par Rapport zum 1. Trimester ëm 0,5% zeréckgaangen.

Dëst geet aus engem vum Statec e Mëttwoch verëffentlechte Rapport ervir. Op ee Joer gekuckt, ass dat allerdéngs eng Hausse vun 1,6%. © Statec Links Rapport Statec 14.09.2022