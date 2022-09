Wéi de CGDIS mellt gouf et e Mëttwoch de Moie géint 9.30 Auer e Feier an enger Scheier an der Rue du Barrage zu Rouspert.

Et gouf kee blesséiert, allerdéngs waren d'Pompjeeë vun 10 verschiddenen Asazzentren un de Läschaarbechte bedeelegt. Nieft de Pompjeeë vu Rouspert waren och d'Secouriste vun Uesweller, Konsdref, Iechternach, Gréiwemaacher-Mäertert, Jonglënster, Lëtzebuerg, Hesper, Miersch an Nidderaanwen-Schëtter op der Plaz. Och zwou Ambulanze waren do. © Domingos Oliveira / RTL