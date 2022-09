Et soll eng Fourrière fir 150 Gefierer entstoen, déi am Fréijoer 2023 opgeet, sou de Ministère an engem Schreiwes.

Bis dohi wäerten d'Gefierer, déi vun der Police immobiliséiert goufen, weider um Transport-Terminal tëscht Diddeleng a Beetebuerg geparkt ginn.

D'Capacitéit vun deem Site ass vu 50 op 120 Gefierer ausgebaut ginn. Laangfristeg soll d'Fourrière fir de Süd-Weste vum Land dann op e Site nieft dem Rond-point Raemerich kommen.

Et war no enger Léisung gesicht ginn, nodeems d'Fourrière "Gebléishal" zu Esch virum zwee Joer zougemaach gi war. Eng sëllegen Autoen goufen wéinst engem Manktem un Ofstellplazen zanterhier am ëffentleche Raum ofgestallt.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère de la Sécurité intérieure

Suite à la fermeture de la fourrière de la région sud-ouest, dite «Gebléishal» à Esch-sur-Alzette, une solution intermédiaire pour la fourrière régionale a été identifiée à Differdange. Ladite fourrière aura une capacité d'accueil de 150 véhicules et sera finalisée sous peu avec une ouverture prévue au printemps 2023.



En attendant l'ouverture du site à Differdange, et suite à un accord entre le ministère de la Sécurité intérieure, le ministère des Finances et le ministère de l'Économie, le terminal intermodal de transport «Eurohub Sud», situé entre Dudelange et Bettembourg, qui accueille actuellement les véhicules immobilisés par la police continuera de servir de fourrière à la région sud-ouest. La capacité d'accueil de ce site a été élargie à 120 véhicules au lieu de 50.



Pour rappel, dans le long terme, il est toujours prévu que le ministre des Travaux publics installe la fourrière permanente de la région sud-ouest sur le site à proximité du rond-point Raemerich.