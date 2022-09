No 8 Méint Aarbecht huet de Klima-Biergerrot de Ministeren an dem Public 56 Propose presentéiert, fir méi séier an intensiv géint de Klimawandel virzegoen.

Déi 100 Memberen, déi representativ si fir d'Lëtzebuerger Gesellschaft, hu sech a Gruppen a 6 Beräicher opgedeelt – dat goung vu Landwirtschaft iwwer d'Gestioun vun den Offäll bis bei d'erneierbar Energien.

Wat d'Dréchenten ugeet, geet zum Beispill rieds iwwer e méi konsequenten Asaz vum Prinzip vum Pollueur Payeur, oder dass deen, dee säin alen Handy flecke léist, amplaz en ewech ze geheien, finanziell belount gëtt. Am Wunnengsbau misst e méi breeden a prezise Klimapass agesat ginn.

Wat d'erneierbar Energien ugeet, freet de Biergerrot, dass soll gespuert ginn, andeems fir unzefänken, emol nuets d'Luuchten an den administrative Gebaier aus bleiwen.

Iwwer d'Propose vun dëser Biergerbedeelegung gëtt Enn Oktober an der Chamber debattéiert. Do kéint sech dann och konkretiséieren, wéi eng Differenzen et, wéi et schéngt, tëscht verschiddene Membere gouf. Eng 30 Leit hätten um Enn net iwwer d'Proposen ofgestëmmt, ënnert anerem well se hinnen net wäit genuch goungen.

De ganze Rapport vum Klima-Biergerrot.

Schreiwes

Les membres du Klima-Biergerrot ont présenté leurs propositions au gouvernement (15.09.2022)

Communiqué par : ministère d'État / ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire / ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Le 15 septembre, les membres du Klima-Biergerrot ont présenté leurs propositions au gouvernement, représenté par le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, le ministre de l'Énergie, ministre de l'Aménagement du territoire, Claude Turmes, et la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring.

Dans la suite, des représentants du Klima-Biergerrot ont exposé leurs propositions aux membres de la presse.

Raphaël Kies, chercheur à l'Université du Luxembourg et membre du Comité d'accompagnement du Klima-Biergerrot, a livré des détails autour le processus qui encadrait le mandat du Klima-Biergerrot.

«La politique climatique nous concerne tous. Elle nous concerne tous au cœur de notre vivre ensemble. Comment voulons-nous vivre dans le futur? Quel genre de planète voulons-nous laisser aux générations futures? La question climatique est un enjeu de société.»

C'est par ces mots que Xavier Bettel a annoncé la mise en place du Klima-Biergerrot dans son discours sur l'état de la Nation en 2021.

Pour la première fois dans l'histoire du Luxembourg, la société civile était si largement associée à la table des négociations de la politique climatique. Le Klima-Biergerrot est un instrument démocratique innovant de participation citoyenne, qui, sous cette forme et jusqu'ici, n'a guère été utilisé à travers le monde.

Le Klima-Biergerrot, composé de 60 membres effectifs et 40 membres suppléants, a officiellement été lancé en janvier 2022 et vient de conclure ses travaux.

Après huit mois de délibérations intenses, de nombreux débats avec des experts, plusieurs weekends de travail et de dizaines de visites sur le terrain, les membres ont retenu, de façon démocratique, leurs propositions visées à intensifier les efforts dans le domaine de la lutte contre le changement climatique.

Les nombreuses propositions s'étendent du domaine de l'agriculture et de la sylviculture, des énergies renouvelables et de la construction durable à la gestion des déchets et à la mobilité.

Le Premier ministre a noté: «J'applaudis le Klima-Biergerrot pour son courage, sans lequel un travail aussi méticuleux et ambitieux n'aurait pas été possible. Nous espérons aussi un large soutien politique à la Chambre des députés, qui rendra justice à la gravité de la situation et respectera le travail réalisé dans ce projet participatif.»

Le gouvernement est fidèle à sa promesse et intégrera les travaux du Klima-Biergerrot dans les discussions entourant la mise à jour du plan national intégré en matière d'énergie et de climat (PNEC). Conformément aux dispositions légales nationales et européennes, le processus de mise à jour du PNEC prévoit qu'un avant-projet du document sera soumis au Conseil de gouvernement pour approbation fin février 2023. Il fera par la suite l'objet d'une consultation du public et sera soumis pour avis à la Plateforme climat. Le projet de mise à jour du PNEC, tenant compte des consultations susmentionnées, devra être transmis à la Commission européenne le 30 juin 2023 au plus tard.

La ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Joëlle Welfring, a dit à cet égard: «Les recommandations du Klima-Biergerrot sont d'une grande lucidité et témoignent de la qualité très encourageante des travaux qui ont été menés ces derniers mois au sein du bureau citoyen. Nous étudierions en détail chacune d'entre elles afin d'en intégrer un maximum dans le processus de mise à jour du PNEC.»

Le gouvernement en conseil a décidé d'instaurer une task-force composée de représentants du ministère d'État, du ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement et du ministère de l'Énergie et de l'Aménagement du territoire qui coordonnera les travaux préparatoires afin d'intégrer les propositions du Klima-Biergerrot dans les discussions autour la mise à jour du PNEC.

La mise à jour du PNEC se basera entre autres sur les analyses et propositions du comité interministériel pour l'action climat, et prendra en compte les recommandations du «Klima-Biergerrot», ainsi que celles de l'Observatoire scientifique de la politique climatique, dont le premier rapport sur la mise en œuvre de la politique climatique sera publié le 7 octobre dans le cadre de la KlimaExpo 2022. Tel que prévu par la loi relative au climat, la plateforme pour l'action climat et la transition énergétique sera associée à l'élaboration de l'avant-projet de la mise à jour du PNEC. Une première séance de travail de la plateforme à cet effet aura lieu le 7 octobre au même endroit.

Le ministre de l'Énergie a remercié tous les participants et les a félicités du résultat: «Les propositions sont d'une haute qualité, une participation active et directe des citoyens aux processus de décision est d'une grande valeur et il faut penser à l'ancrer davantage dans notre système politique. Le processus de 'Luxembourg in transition' a fait ces preuves dans ce sens.»

Il reste à noter que les membres du Klima-Biergerrot présenteront leurs propositions aux commissions compétentes à la Chambre des députés au début d'octobre et qu'un débat de consultation sera organisé à la Chambre des députés, le 25 octobre 2022.

Les prochains rendez-vous en matière de politique climatique:

6 au 8 octobre 2022 (dans le cadre du salon 'KlimaExpo')

Présentation du 2e état des lieux annuel «climat et énergie»

Présentation du 1er rapport de l'Observatoire scientifique de la politique climatique

Séance de la Plateforme pour l'action climat et la transition énergétique

Séance publique interactive sur le Fonds climat et énergie

12 au 18 novembre 2022