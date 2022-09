E Freideg den Owend war um Parking op der Kockelscheier eng méi lass: D'Police huet wéinst haardem Kaméidi vun Autoe missen ausrécken.

Op der Plaz hu si ronn 100 Autoen an eng 300 Leit ugetraff, déi fir en Tuningevent zesummekomm waren. Nodeems d'Police passéiert war, gouf manner Kaméidi gemaach an et sinn och eng Rei Leit gaangen, heescht et am Bulletin.



D'Beamten hu 4 Avertissements taxés geschriwwen.