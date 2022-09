D'ASBL "Break the Cycle" organiséiert Formatioune fir d'Pompjeeën. Dëst soll awer an Zukunft net déi eenzeg Zilgrupp bleiwen.

Haislech Gewalt - Deel 5 / Rep. Sandra Mélan

D'ASBL "Break the Cycle" ass 2021 gegrënnt ginn a si gi vum Ministère fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer ënnerstëtzt. Hiert Zil ass et, fir mat Hëllef vu Formatiounen ze sensibiliséieren, seet d'Ioanna Bagia, Präsidentin vu "Break the Cycle":

«On a fait un travail un premier groupe cible, qui était très intéressant, les pompiers. On a des idées pour d’autres groupes cibles, qu’on trouve où il y a beaucoup de potentiel pour prévenir et pour combattre. Donc l’idée c’est une prévention précoce ciblée des groupes où on a beaucoup d’impact pour essayer de le réduire et de le prévenir. Il y a plusieurs niveaux de prévention, mais l’idée c’est de diminuer le plus possible et d’aller vraiment vers la racine du problème pour le combattre et pas attendre quand c’est peut-être trop tard. »

Dës Gewalt ënner Generatiounen ass net just ee Problem an enger Famill, et betrëfft all d'Schichte vun der Gesellschaft an all d’Regioune am Land.

«La violence peut avoir une différente morphologie ; ça peut être les enfants contre les parents, il y a aussi la maltraitance des personnes âgées, il y a différentes types d’abus. Mais nous on travaille contre ce modèle où il y a plus de pouvoir qu’on a peut-être tous grandi avec ou qu’on a peut-être tous appris à accepter où à ne pas challenger, on la vit avec. Et on dit, un des messages c’est qu’y a une autre façon, il y a des relations saines et respectueuses et on peut le faire comme ça et comme ça. Il y a des gestes simples pour que ça ne devienne pas si grave. »

Fir den Zyklus vun der Gewalt ze duerchbriechen, spillt grad d’Formatioun vun de Pompjeeë vum CGDIS eng bedeitend Roll. Si si motivéiert, och a sou Situatiounen ze hëllefen an och fir ze wëssen, wéi d’Verhale vun den Affer an den Täter kéint sinn, Ioanna Bagia:

« Il se peut que souvent ils sont là avant la police, donc ils sont les tout premiers. Si le pompier est un peu plus ouvert, plus sensible à ça et on l’outille, c’est ce qu’on essaie de faire avec quelques idées pratiques, quelques stratégies, comment le reconnaître, comment réagir face à ça, c’est déjà beaucoup, beaucoup plus facile. Ils ont un rôle de premier contact et de facilitateur. Ils peuvent faire appel à la police quand c’est plus approprié. La police est un outil très important, mais c’est pas pour toutes les choses. Donc ils peuvent canaliser vers les bonnes prochaines étappes. »

An dëse Formatioune gëtt am Ufank d’Fro gekläert, wat ee genee ënner haislech Gewalt versteet. Duerno steet um Programm, wéi ee Gewalt erkennt a wéi een dorop soll reagéieren. Am leschten Deel gëtt dëst alles mat konkreten Zenarie verdäitlecht. An der Formatioun ass ee wichtegt Element, datt ee sech soll bewosst sinn, datt en Täter ee Manipulateur ass. Am Fall vun engem männlechen Täter, zum Beispill, hëlleft et scho vill, wann ee Mann mat him schwätzt.

Bis elo sinn 9 Centres d’incendie et de secours am Norden an am Oste vum Land selektionéiert ginn, fir un deene Formatiounen deelzehuelen. D’Ioanna Bagia hofft, datt et der an Zukunft nach méi ginn. Dëst dréit och dozou bäi, datt d’haislech Gewalt keen Tabuthema méi ass.

Jidderee kann dozou bäidroen, Gewaltzyklen z’ënnerbriechen, andeems een net wechkuckt. Do kann hëllefen, fir den Täter drop unzeschwätzen, respektiv seng Handlungen net z’ënnerstëtzen.