Zu Diddeleng krut en Automobilist e Freidegowend mat sengem Won e puer Beem ze paken, sou datt den Auto um Enn queesch op der Fuerbunn stoe bliwwe war.

Wéi et vun der Police heescht, wier et beim Accident bei Materialschued bliwwen. Well de Chauffer allerdéngs ze vill gedronk hat, krut hien de Fürerschäin ofgeholl a gouf protokolléiert.

Géint 00.30 Auer an der Nuecht war um Boulevard J-F. Kennedy an der Stad en Auto opgefall, deen ouni Luuchten a Schlaangelinne gefuer ass. Och hei war den Alkoholtest positiv. De Permis gouf agezunn an e Protokoll un de Parquet geschéckt.

Zu Saeul, Esch, Bartreng an an der Stad goufe vun e Freideg op e Samschdeg eng Partie weider Fürerschäiner wéinst ze héijem Alkoholpeegel agezunn.