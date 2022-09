No der Rentrée an der Grondschoul en Donneschdeg, fänkt haut de Schoul-Betrib am Secondaire nees un.

Eppes iwwer 45.000 Schüler sinn fir dëst Schouljoer an den ëffentlechen a private Lycéeën am Land, déi den offizielle Programm vum Ministère ënnerriichten, ageschriwwen. 5.265 Proffen hale Cours. Déi Struktur mat de meeschte Schüler ass iwwregens de Lyçée technique du centre um Lampertsbierg an um Kierchbierg mat 2.056 Inscriptiounen, virum Lyçée Mathias Adam zu Péiteng mat därer 2.050. Am ECG um Geesseknäppchen gëtt et vun dësem Schouljoer un jo eng nei Formatioun. Hei kënnen d’Schüler am Entrepreneuriat forméiert ginn.