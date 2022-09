E Mëttwoch 14. September gouf et an der Atomzentral heivir a Frankräich en Incident vum Niveau 1. Dat huet de CGDIS e Méindeg de Moie gemellt.

Et gëtt betount: den Incident huet keng "reell Gefor" fir d'Sécherheet vun den Installatiounen duergestallt. De Reakter 1 vu Cattenom war gestoppt an d'Brennstief rausgeholl ginn. Dat well e Feeler un engem Waasserfilter vun de Reakteren 1 an 2 festgestallt gi war. Well d'Behiewe vun der Anomalie méi Zäit gebraucht huet wéi erlaabt - 54 Minutten - wier den Incident deklaréiert ginn.

Schreiwes vum CGDIS

Déclaration d'un événement significatif sûreté de niveau 1



Le 14 septembre 2022 à 1h41, l’unité de production n°1 est à l’arrêt pour maintenance et le réacteur est complètement déchargé de son combustible.

Les équipes de la centrale de Cattenom procèdent à la consignation d’un filtre d’eau brute de l’eau de la Moselle, situé dans l’ouvrage d’arrivée et de rejets d’eau du circuit de refroidissement commun aux unités n°1 et 2.

A 10h25, lors de sa ronde de surveillance technique, un technicien constate une erreur de consignation : la vanne du filtre de l’unité de production n°2 a été consignée à la place de celle de l’unité n°1 qui se situe à proximité. Cette configuration rend indisponibles plusieurs matériels du circuit de refroidissement de l’unité n°2. Dans ce type de situation les consignes d’exploitation demandent que les organes soient de nouveau rendus disponibles en moins de 8h.

Dès la détection de l’anomalie, les équipes de la centrale ont remis dans la bonne configuration les vannes concernées. Cependant, le délai maximum autorisé par les spécifications techniques d’exploitation a été dépassé de 54 minutes.

Cet événement n’a pas eu d’impact réel sur la sûreté des installations, car des filtres redondants sont restés opérationnels et disponibles à tout moment.

Toutefois, l’écart ayant été détecté dans un délai supérieur aux exigences, la centrale de Cattenom a déclaré le 16 septembre 2022, un événement significatif de niveau 1 sur l’échelle INES qui en compte 7.