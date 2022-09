Wéi de CGDIS mellt, koum et e Méindeg kuerz no 7 Auer zu engem Accident um CR186 tëscht der Kockelscheier a Beetebuerg.

En Auto krut op där Streck e Bam ze paken. Zwou Persoune goufen dobäi blesséiert.

Kuerz no 8 Auer krute sech en Auto, eng Camionnette an e Camion op der Nordstrooss tëscht Colmer-Bierg a Schieren ze paken. Hei gouf et ee Blesséierten. A géint 10.15 Auer sinn tëscht Schweebech a Rippweiler en Auto an e Bus net laanschtenee komm. Och hei gouf eng Persoun verwonnt.