Wéi d'Bank an de soziale Medie schreift, erkennt een d'Säit un der falscher URL an och um Datum an der Auerzäit.

Den Datum an d'Auerzäit ginn nämlech net dynamesch aktualiséiert an d'Adress guidéiert een op eng Säit, déi mat ".vip" ophält. Vun der Spuerkeess heescht et weider an de soziale Medien, datt een, fir sécher ze goen, iwwert de Knäppchen "Mon espace S-Net" op spuerkeess.lu soll an den S-Net eragoen.