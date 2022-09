E Méindeg gouf am Ettelbrécker Gemengerot annoncéiert, datt sech den CSV-Schäffe Paul Solvi aus perséinleche Grënn aus der Politik zeréckzitt.

De Poste vum zweete Schäffen iwwerhëlt dem Paul Solvi säi Parteikolleeg Pascal Nicolay.

De Paul Solvi ass 2017 déi éischte Kéier mat an d'Wale gaangen a gouf direkt Zweetgewielten op der CSV-Lëscht. 2020 gouf hie Member vum Schäfferot. No senger Demissioun réckelt iwwerdeems de Luc Rasqui an de Gemengerot no. De Luc Rasqui gouf 2017 Siwenten op der CSV-Lëscht hannert dem Patrick Diederich, deen awer net noréckelt.

Den Ettelbrécker Gemengerot zielt 13 Memberen a gëtt vun enger Koalitioun tëscht CSV an LSAP geleet.

D'Schreiwes



Schöffe Paul Solvi tritt mit sofortiger Wirkung aus dem Ettelbrücker Gemeinderat zurück Im Ettelbrücker Schöffenrat kommt es zu einer Umbildung. CSV-Schöffe Paul Solvi gibt seinen Posten zum 19. September aus persönlichen Gründen auf und will erst einmal eine Auszeit von der aktiven Politik nehmen.

Paul Solvi war bei den Gemeindewahlen 2017 zum ersten Mal Kandidat und erzielte auf Anhieb ein sehr gutes Resultat, was dem mittlerweile 68-Jährigen nicht zuletzt auch den Posten eines 2. Schöffen ab dem 21. Juli 2020 einbrachte. In dieser Funktion kümmerte er sich schwerpunktmäßig um die Bereiche Umwelt, Klimateam, Mobilität und Verkehr.

Den Posten des 2. Schöffen wird in Zukunft Pascal Nicolay bekleiden. Pascal Nicolay, 53 Jahre alt, ist seit dem 9. Oktober 2005 Mitglied der CSV-Fraktion im Ettelbrücker Gemeinderat. Für Paul Solvi rückt Luc Rasqui, 55 Jahre alt, in den Gemeinderat nach.

Pressemitteilung der CSV-Sektion Ettelbrück-Warken