Den CSV-Deputéierten a fréiere Minister Jean-Marie Halsdorf sicht nees eng nei lokal Erausfuerderung.

An enger reng männlecher Duebelspëtzt geet hien zesumme mam André Martins Dias fir seng Partei zu Péiteng an d'Gemengewalen.

D'CSV-Sektioun Péiteng huet hir Lëscht verëffentlecht.

Den aktuelle Buergermeeschter Pierre Mellina huet annoncéiert, an Zukunft effektiv net méi am Schäfferot, mä just nach am Gemengeconseil wëllen ze sinn.

De Jean-Marie Halsdorf ass aktuell Schäffen. Vun 2000 bis 2004 war hie scho Buergermeeschter vu Péiteng. Am Juni 2023 trëtt hien dann un, fir dee Posten nees vum Pierre Mellina z'iwwerhuelen.

Vun 2004 bis 2013 war de Jean-Marie Halsdorf iwwerdeems Innen- a Verdeedegungsminister.

De Mann u senger Säit fir d'Gemengewalen André Martins Dias ass zanter Mee 2020 Conseiller an der Gemeng Péiteng. Hie war Tresorier vun der CSV Frëndeskreess ASBL, wéinst der et bannent der CSV ferm Streidereie gouf. Am Oktober zejoert hat dowéinst souguer e geriichtleche Prozess ugefaangen. De fréiere Parteipresident Frank Engel an déi aner sechs Ugekloten waren um Enn fräigesprach ginn.

D'CSV Péiteng geet am Juni dëst Joer deemno mam erfuerenen Jean-Marie Halsdorf an d'Course. Den André Martins Dias géing fir de Renouveau an der Partei stoen, heescht et am Communiqué.

Am Ganze stinn 9 Fraen an 10 Männer op der Lëscht.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Pressemitteilung- CSV Petingen Petingen, den 19. September 2022

Im Rahmen ihrer ausserordentlichen Generalversammlung hat die CSV Petingen diesen Montag Abend Ihre Kandidaten für die Gemeindewahlen im Juni 2023 vorgestellt. Somit ist die CSV die erste Partei die in der fünftgrößten Gemeinde des Landes die Namen ihrer Anwärter für die 19 Sitze im Gemeinderat veröffentlicht hat.

Unter den Kandidaten sind 9 Frauen und 10 Männer aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft vertreten, wovon 8 von Petingen, 6 von Rodingen und 5 von Rollingen kommen.

Nachdem die aktuelle Mehrheit im Gemeinderat sich bereits in dieser Legislaturperiode mit den Rücktritten von Johny POLFER, Josette CONZEMIUS-HOLCHER sowie Carlo GIRA und dem Antreten von André MARTINS DIAS, Maria AGOSTINO und Patrick REMACLE verjüngt hat, hat Roland BREYER der seit 1969 die Politik in der Gemeinde Petingen mitgestaltet, bei der Vorstellung der Kandidaten mitgeteilt dass auch er diese Verjüngung unterstütze indem er nicht mehr an den Wahlen 2023 teilnimmt zu Gunsten von jungen motivierten Mitglieder. Somit steht die neue Liste der Kandidaten weiterhin im Zeichen der Kontinuität und der Erneuerung der Partei.

Pierre MELLINA, aktueller Burgermeister, kündigte an in Zukunft nicht mehr im Schöffenrat mitwirken zu wollen, er sagte dem aktuellen Team allerdings weiter seine Unterstützung sowie die Bereitschaft im Gemeinderat mit zu arbeiten zu.

Die Kandidatenliste wird demnach zum ersten Mal in der Sektionsgeschichte von einer Doppelspitze angeführt mit Jean-Marie HALSDORF, der mit seiner Erfahrung als Garant für Kontinuität stehen soll und André MARTINS DIAS, der im Zeichen der Erneuerung der Partei mit Verantwortung übernehmen soll