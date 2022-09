De Chômagetaux louch leschte Mount bei 4,8 Prozent, also ee Prozentpunkt méi, ewéi de Mount virdrun.

Op ee Joer gekuckt ass de Chômage erofgaangen: am August d’lescht Joer louch den Taux nach bei 5,5 Prozent.

Wéi d’ADEM an de Statec en Dënschdeg de Moie matgedeelt hunn, waren Enn August 14.150 Leit op der Sich no enger fester Schaff, also 1.970 manner ewéi am selwechte Mount virun engem Joer.

Et wier awer festgestallt ginn, datt déi lescht Méint d’Zuel vun den neien Demandë fir eng Plaz nees an d’Luucht geet.