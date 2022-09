D'Uewerpallener hunn d'Gefill, datt a Saachen Applikatioun vum Naturschutzgesetz mat zwee verschidde Mooss gemooss gëtt.

Eréischt e Méindeg huet d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring an enger Chamberkommissioun misse Ried an Äntwert stoen, well d'Verwaltungsgeriicht rezent an engem Urteel festgestallt hat, dass et bei der Applikatioun vum Naturschutzgesetz un der Verhältnisméissegkeet feelt. Eng ze streng Applikatioun wier géint d'Verfassung a géint d'Mënscherechter. Wou Privatleit an enger Gréngzon net emol en hëlzenen Zonk dierften opriichten oder hiert Haus renovéieren, gëtt op anere Plazen, wéi et schéngt, mat zweeërlee Mooss decidéiert.

Ëmstriddene Projet an enger Gréngzon/Reportage Anne Wolff

Dat Gefill huet op alle Fall deen een oder anere vun de 600 Uewerpallener. De Grond: An hirer Noperschaft an der Gemeng Biekerech soll, matzen an der Zone verte, also enger Naturschutz-Zon, e Bauerenhaff fir iwwer 300 Béischten entstoen. Problematesch fënnt den Uewerpallener Miguel Verbeke dobäi, dass engersäits dowéinst méi Trakterstrafic am Duerf wier, anerersäits wäert den Haff uewen op der Kopp leien an d'Mëscht géing riskéieren, erof an d'Duerf ze lafen.

"Wat mech am meeschte stéiert, ass, dass dat hei géint alles geet, wat déi Gréng fuerderen an och wat d'Bierger fuerderen. Eis Alternativ ass, dass de Bauerenhaff e bësse méi wäit ewech opgeriicht gëtt, well do d'Nuisancë manner sinn an den Uschloss un de Kanal do wier."

An enger Zone verte duerf u sech net gebaut ginn an och d'Bauere musse sech u streng Oplagen halen. An deem rezenten Urteel vum Verwaltungsgeriicht géint den Ëmweltministère goung et ëm eng Koppel, déi verbuede kritt hat, hiert Haus an der Zone verte ze renovéieren an hiren Daach ëm ee Meter ze héijen. Iwwerdeems den Haff zu Uewerpallen an der Naturschutzzon Enn August ugefrot gouf an ewell vum Ëmweltministère autoriséiert. Nach feelen d'Geneemegunge vum Waasserwirtschaftsamt an der Naturverwaltung.

Wéi steet de Buergermeeschter Thierry Lagoda zum ëmstriddene Projet an der Gréngzon?

"All Gemeng muss sech natierlech un d'Gesetzer an un dat eegent Bautereglement halen, deementspriechend, wann alles konform ass an d'Autorisatiounen do sinn, dann hunn ech als Buergermeeschter keen anere Choix, wéi d'Autorisatioun ze ginn."

Fir Froe suergt an deem Kontext och d'Zuel vun den iwwer 300 autoriséierte Béischten, well am neien Agrargesetz de Véibestand soll op grad emol 150 Béischte pro Betrib festgeluecht ginn. Dat Gesetz soll vum nächste Joer u gëllen. Wéi steet de Buergermeeschter zu deem Gesetz?

"Dat ass en nationalpoliteschen Dossier an dowéinst ass et och net wichteg, wéi ech als Buergermeeschter dozou stinn, well mir als Gemeng hei net gefuerdert sinn."

Och wann déi fréier gréng Gemeng selwer kee Matsproocherecht bei den Decisioune vum grénge Ministère hätt, wéilt ee geschwënn d'Gespréich mat den Uewerpallener sichen.