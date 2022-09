6.900 Hektar Drécheschued goufen dem Landwirtschaftsministère gemellt, esou den zoustännege Minister Claude Haagen e Mëttwoch géintiwwer der Press.

Um Bilan vun der Kären-Recolte hu sech d'Acteuren allgemeng zefridde gewisen, och wann ee manner ageholl hätt wéi d'lescht Joer. Am Duerchschnëtt wier et eng gutt Recolte. Virun allem well d'Qualitéit besonnesch gutt wier. Dee ville Reen d'lescht Joer hätt der Recolte nämlech immens geschuet.

Aktuell géingen d'Produktiounskäschte wéinst der Hausse vun den Energie- an Transportpräisser de Bauere Suerge maachen. Hei misst virun allem gekuckt ginn, dass Lëtzebuerg vis à vis vun de Nopeschlänner weider kompetitiv bleift, esou den Direkter vun der Klengbettener Millen, den Jean Muller.