D'Ouverture vun der Maternité am Centre Hospitalier du Nord Enn Mee huet eng Rei Leit berouegt an op d'mannst fir kuerz Zäit d'Kuelen aus dem Feier geholl.

D'Petitioun 2301, déi de Seuil vun 4.500 Ënnerschrëfte geknackt hat an um Mëttwoch an der Chamber diskutéiert gouf, gesäit dat awer anescht. De Petitionär Steve Schmitz fuerdert a sengem Plaidoyer eng Maternité an och eng Pediatrie-Urgence am Norden, déi 24 Stonnen op 7 fonctionéiert.

D'Volontéit vun der Politik wier do, affirméiert d'Gesondheetsministesch – ma d'Personal feelt.

Petitioun fir besser medezinesch Versuergung am Norden / Reportage Dany Rasqué

Den Trajet vum Norden an d'Stad wier an engem Noutfall ze laang, bedauert de Petitionär. Wann et ëm d'Gesondheet vu sengem Kand géif goen, géife sech Minutte wéi Stonnen ufillen, esou och d'Erfarung vum Steve Schmitz.

De Petitionär fir d'Ouverture vun enger 24/7 Maternité am Norden: "Ech si selwer gefuer, well bis datt d'Ambulanz bei eis am Éislek heiansdo ukënnt, ka scho vill geschitt sinn. Mäi Klengt hat eppes verschléckt, wat et net sollt an et huet ganz schwéier geotemt. An du sinn ech op Ettelbréck an d'Spidol a sinn do awer un de CHL verwise ginn. Ech war do richteg béis a rose ginn."

D'Fermeture vun der Maternité am Centre Hospitalier du Nord zu Ettelbréck iwwer 2 Méint am Fréijoer hätt déi lokal Leit erféiert. Den Ausbau vum Samu-Neonatal oder der Tele-Konsultatioun an dréngende Fäll wier alles, mee net ideal.

"Ech sinn net fir d'Optioune Videokonferenz oder Neonatale-Samu. Den Trajet an déi Zäit, déi hei ëmginn, si menger Meenung ze grouss an et riskéiert, e Schued beim Kand oder der Mamm ze bleiwen."

Aktuell wier et schwiereg, un den Infrastrukturen an de Konventiounen ze fréckelen, esou d'Reaktioun vun der Gesondheetsministesch.

D'Paulette Lenert, Gesondheetsministesch: "Wann dir eng Ligne de garde hutt, déi mat 4 Leit fonctionéiert, déi duerchgoend soll besat sinn, do ka ganz séier eppes schifgoen. Een huet en Autosaccident, deen anere stierft stënterlech. Dann hu mer e Problem a fonctionéiere just nach mat 50 Prozent Capacitéit. De Ressourcë-Problem ass zu Lëtzebuerg ganz akut."

De Petitionär fuerdert, datt de liberale System, e fräiwëllegen Dokter-Déngscht an den Urgencen iwwerduecht gëtt. An datt ewéi am CHL an der Stad Doktere fest an der Maternité oder Pediatrie zu Ettelbréck agestallt ginn.

D'Ministesch stëmmt zou: "D'Salariatsmedezin ass a verschiddene Servicer sécher vu Virdeel. Ech si perséinlech och der Meenung, datt mer där brauchen, besonnesch fir Urgencen ofzedecken a fir Kontinuitéit do ze assuréieren, wou et se muss ginn. Ech sinn awer och dogéint, esou eng Mesure ze generaliséieren."

Ma ënner anerem de Mangel u Pediatere géif esou eng Initiativ verhënneren. Nei Tariffer fir Dokteren an de Spideeler géifen déi aktuell Kapazitéiten och just um Weidergoen halen. D'Chamber huet d'Ministesch iwwerdeems opgefuerdert, an 2 Méint der zoustänneger Chamberkommissioun Pläng fir d'Penurie-Bekämpfung ze presentéieren.