Bei enger neier Ëmfro konnte bal d'Hallschent vun de Leit déi Fro net beäntweren.

An dat obwuel de Respekt vu Mënscherechter awer als ee vun den Haaptkrittäre beim Choix vun engem Investissement ugi gouf. Dat ass ee Krittär fir nohalteg Finanzen, donieft muss och op den Impakt op d'Ëmwelt opgepasst ginn an dës Facteure mussen an d'Decisiounsprozesser afléissen.

De Sondage huet d'Meenungsfuerschungsinstitut Ilres am Optrag vun der Finanzopsiicht CSSF, der Fondation ABBL an der Initiative fir nohalteg Finanzen LSFI gemaach. Dobäi gouf och gefrot, firwat d'Leit net géingen an esou Produiten investéieren. D'Generalsekretärin vun der CSSF Danièle Berna-Ost.

"Transparenz, Confiance, an dann d'Informatiounen, déi feelen. 4. Punkt dierf een net vergiessen d'Ressources financières, déi net onbedéngt do sinn. Green washing, dat ass e Sujet, mee et ass en neie Cadre réglementaire, deen am Gaangen ass, en place gesat ze ginn, do muss een alles kucken. Green washing, dat ass natierlech ganz vill verbonne mat der Qualitéit vun den Daten iwwert d'Gesellschaften, déi do sinn. Viabel an och comparabel, dat heescht déi ganz Saache sinn um Niveau européen am Gaangen ausgeschafft ze ginn. An an Zukunft kommen do Saachen, déi méi kloer sinn."

Elo soll méi iwwert nohalteg Finanzen opgekläert ginn, sou wuel am Secteur wéi am breede Public. D'Fondation ABBL wëll dofir och en Handy-Spill ausschaffen.