Op Uerder vum Parquet goufen e Mëttwoch tëscht 17 an 22 Auer op verschidde Plazen an der Stad alles an allem 249 Automobiliste kontrolléiert.

D'Kontrolle waren an der Rue de Beggen, Route d'Esch an um Boulevard Général George S. Patton. Bei den 249 kontrolléierten Automobilisten gouf bei kengem en ze héijen Alkoholtaux gemooss, deemno gouf och kee protokolléiert an et krut keen de Fürerschäin ofgeholl.