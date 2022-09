An engem Schreiwes huet de Verwaltungsrot vu Luxair awer der Direktioun an dem Generaldirekter vun der Lëtzebuerger Airline d'Vertrauen ausgeschwat.

Et wéilt een d'Direktioun an d'Gewerkschaften un en Dësch ruffen an eng konstruktiv Demarche assuréieren. De Verwaltungsrot schwätzt der Direktioun an dem Generaldirekter säi Vertrauen aus, seet awer och all de Mataarbechter Merci, déi gehollef hunn, datt d'Luxair an an och no der Pandemie reusséiere konnt.

Zanter Méint beschwéiere sech d'Mataarbechter bei der Luxair iwwert d'Aarbechtskonditiounen, fir d'nächst Woch ass eng Tripartite ugesat an do virdru ruffen d’Syndikater zu enger Demonstratioun op.

Besonnesch an der Kritik stoung den Direkter Gilles Feith, et sinn och Rumeuren zirkuléiert, datt dëse sollt ersat ginn, déi awer vum zoustännege Minister François Bausch vehement zréckgewise goufen.