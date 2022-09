Enn den 1970er hunn eng 5.000 Leit op dësem Wierk geschafft. Haut schaffen nach eng 230 Leit um Site.

D'Société Anonyme des Hauts-Fourneaux de Rodange gouf am November 1872 vun de Gebridder Collart an Thomas Byrne gegrënnt. Domadder ass dëst Stolwierk dat eelst hei am Land, dat nach ëmmer a Betrib ass.

100 Joer laang ass d'Produktioun an d'Zuel vun de Mataarbechter ëmmer weider geklommen. Enn den 1970er hunn eng 5.000 Leit do geschafft. Haut schaffen nach eng 230 Leit um Site.

Éieregaascht um 150. Anniversaire war en Donneschdeg de Grand-Duc. De Staatschef krut op enger Visitt duerch d'Stolwierk gewisen, wéi eng Produiten haut des Daags produzéiert ginn. Rodange huet sech an de leschte Joren op Nischeprodukter spezialiséiert.

Zu dësen Nischeprodukter gehéieren ënnert anerem Tramsschinnen, speziell Schinne fir grouss Industrie-Kraner an och Wénkele fir ganz héich Stroummasten.

Communiqué de presse

ArcelorMittal Rodange célèbre son 150e anniversaire

Luxembourg, le 22 septembre 2022 - Le site ArcelorMittal Rodange fête cette année son 150e

anniversaire. Ce 22 septembre, une cérémonie officielle, honorée par la présence de Son Altesse

Royale le Grand-Duc, celle de M. François Bausch, Vice-Premier Ministre, et de M. Franz Fayot,

Ministre de l'Economie, était organisée sur le site pour se remémorer l'épopée d'un siècle et demi

d'innovation, d'écoute du marché et d'engagement de milliers de salariés, pour faire de ce site l'un des

fleurons de la sidérurgie luxembourgeoise.

Fondée en 1872, la société anonyme des hauts-fourneaux de Rodange a traversé les guerres,

surmonté les crises économiques, pour être aujourd'hui sous l'étendard d'ArcelorMittal Rodange un

des rouages essentiels du dispositif industriel du Groupe au Luxembourg.

Malgré les temps difficiles et les menaces de fermeture, le site de Rodange a en effet toujours su

rebondir, grâce à l'engagement de milliers d'hommes et de femmes à travers ces décennies.

ArcelorMittal Rodange propose à ses clients une offre diversifiée, et a développé en quelques années

seulement une gamme complète de rails à gorge pour tramways comptant 15 références, qui favorisent

la mobilité douce dans de nombreuses villes à travers le monde et contribuent ainsi à un impact

environnemental maîtrisé de ces zones urbaines.

ArcelorMittal Rodange se projette dans le futur avec une intégration plus prononcée avec les autres

sites luxembourgeois qui vont lui fournir l'essentiel de sa matière première.

Pour Henri Reding, Chief Sustainability Officer ArcelorMittal Luxembourg Produits Longs, « le site

ArcelorMittal Rodange est un exemple de la capacité de nos équipes à se réinventer, à innover et à

proposer des solutions acier à la pointe des attentes de nos clients. Les hommes et les femmes qui

ont oeuvré hier et aujourd'hui aux succès d'ArcelorMittal Rodange peuvent être fiers du parcours

réalisé ! La fresque réalisée par Markus Müller est un beau témoignage de ce dynamisme et de cette

modernité déployée pendant un siècle et demi ».

Selon Pierre Jacobs, CEO ArcelorMittal Luxembourg Produits Longs, « l’avenir de la sidérurgie locale

passe par une intégration renforcée de nos sites luxembourgeois, dans laquelle ArcelorMittal

Rodange joue un rôle capital. Ce site historique et emblématique illustre notre engagement à faire

vivre notre industrie au Grand-Duché. »