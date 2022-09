An der Nuecht op e Freideg goufen et zwee Blesséierter op eise Stroossen.

Am Lokale mellt de CGDIS e Cyclist, deen en Donneschdeg den Owend géint 18 Auer zu Äischen an der Rue de Steinfort vun engem Auto ugestouss a blesséiert gouf.

Zu Diddeleng gouf et géint 23 Auer an der Rue des Lamineurs e Brand op engem Balcon, wou et beim Materialschued blouf.

Ee Blesséierte gouf et nach ëm kuerz no 23 Auer bei engem Autosaccident an der Rue de Rollingergrund am Rollengergronn.