Déi 19 Buergermeeschteren aus de Südgemengen hu sech zesumme mat de Gewerkschaften op ee Kollektivvertrag bis 2024 gëeenegt.

Ënnert de Signatairë sinn ënner anerem d'Gemengepäpp a Gemengemamme vun Esch, Diddeleng, Déifferdeng, Péiteng, Suessem a Käerjeng.

Den neie Kollektivvertrag gëllt bis 2024 an ass e "staarkt Signal vun de Gemengen un hir Mataarbechter, grad an Zäite vun der Kris" schreift d'Gemeng Esch an engem Communiqué. Ënner anerem gouf festgehalen, dat d'Mataarbechter all eng Primm unique vun engem Prozent fir d'Joren 2022, 2023 an 2024 kréien, respektiv, datt de System fir Dispensen agesat an datt d'Primm fir Permanence progressiv eropgesat gëtt.