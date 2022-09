De Projet vun enger geplangter Landeplaz fir Helikopteren zu Ischpelt nieft engem groussen Hotel hat iwwer de Summer fir opgereegt Reaktioune gesuergt.

Dëst notamment och bei den Awunner, déi sech an enger Biergerinitiativ zesummegedoen hunn. Déi zoustänneg Ministere Bofferding a Bausch schreiwen op entspriechend parlamentaresch Froe vun de Piraten an der ADR, datt et fir de geplangten Heliport bis ewell keng Betribslizenz vun der Direction de l'Aviation Civile (DAC) gëtt, wëll d'Infrastruktur nach guer net besteet.

D'DAC ass fir d'Aspekter Sécherheet a Sûreté vum Heliport responsabel - Ëmweltfroe wéi de Kaméidi falen net ënnert d'Kompetenz vun der DAC.

De Projet brauch dann och keng Autorisatiounen, déi d'Ëmweltlegislatioun concernéieren.

Bei der Clierfer Gemeng huet de Proprietär vum Terrain véier Demanden eragereecht, ënner anerem déi iwwert d'Terrassementsaarbechten an d'Installatioune vun engem "Rasengitter", wou d'Helikoptere lande kënnen.

D'Aarbechte si konform zum PAG, sou datt de Buergermeeschter d'Autorisatioun fir de Bau vun engem Heliport huet misste ginn.

Konkret ersteet op engem Autoparking d'Landeplaz fir Helikopteren, wou mat engen 100 Starts a Landungen d'Joer gerechent gëtt.