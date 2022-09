Dat deelt den OGBL an engem Schreiwes mat. De Kollektivvertrag gouf den 21. September ënnerschriwwen a gëllt fir déi 92 Mataarbechter a Mataarbechterinnen.

Zanter Abrëll 2021 huet d'Gewerkschaft mam Patron verhandelt, woubäi och d'Mataarbechter an dëse Prozess agebonne goufen, dat duerch zwou grouss Consultatiounen.

Ënner anerem kréien d'Mataarbechter vun C&A elo um Enn vum Joer eng Primm an héicht vun engem 13 Mount, dat zu 35% vum 1. Joer un, 50% vum zweete Joer un an 100% vum drëtte Joer un. Da gouf och eng Primm an Héicht vu 500 Euro ausgehandelt, déi all Mataarbechter kritt, deen 20 Joer am Betrib schafft an eng Tabell fir d'Paie gouf agefouert, déi d'Funktioun vun de Mataarbechterinnen a Mataarbechter consideréiert. All d'Detailer an déi komplett Oplëschtung ginn et am Schreiwes vum OGBL.