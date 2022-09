Am Lokale mellt de CGDIS eng Rei Accidenter vun e Samschdeg den Owend.

Um Rouscht sinn op der Lëtzebuerger Strooss um 20.30 Auer zwee Autoen accidentéiert. Dräi Persoune goufen dobäi blesséiert, dräi Ambulanzen aus Lëntgen an der Nordstad waren op der Plaz. An der Rue des Martyrs zu Rëmeleng gouf ëm kuerz no 23 Auer eng Persoun blesséiert, nodeems zwee Autoen net laanschtenee komm waren.

Kuerz virun 19.30 Auer hunn zu Esch iwwerdeems zwee Autoe Feier gefaangen. D'Pompjeeë waren am Asaz, et gouf kee blesséiert.