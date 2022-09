Et handelt sech heibäi ëm Krevette-Schwänz vun der Mark "Auchan Le Possonnier" a gëtt dohier och am Auchan verkaaft.

Et kann awer net ausgeschloss ginn, dass de Produit och an anere Geschäfter verkaaft ginn ass. Et geet ëm d'Venten tëscht dem 14. an 23. September.

D'Bakterien, ëm déi et hei geet, kënne bei gesonde Leit Iwwelzegkeet an aner Problemer mat der Verdauung verursaachen.

Weider Infoe ginn et am offizielle Communiqué

Les autorités de sécurité alimentaire luxembourgeoises rappellent le produit suivant :

Nom



Queues de crevettes décortiquées cuites réfrigérées



Marque



Auchan Le Poissonnier



Unité



250 g



Code barre



3760082430382



Lot & DLC



2222620115 - 01/10/2022;



2222640001 - 03/10/2022;



2222650001 - 04/10/2022



Période de commercialisation



du 14/09/2022 au 23/09/2022





Danger : Présence de Vibrio vulnificus

Les toxi-infections alimentaires causées par les Vibrio vulnificus peuvent se traduire occasionnellement par des troubles gastro-intestinaux bénins chez des individus en bonne santé, mais aussi par des troubles non intestinaux sévères (infection généralisée / septicémie) chez les personnes sensibles ou atteintes d'affections chroniques préexistantes. Par ailleurs, des infections cutanées sont susceptibles de survenir à partir de blessures préexistantes en cas de manipulation des produits.

Vente au Luxembourg par : Auchan

Une vente par d'autres exploitants ne peut être exclue.

Source d’information : Notification de rappel Auchan

Communiqué par : Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire.